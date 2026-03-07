Giuseppe Ninno Mandrake protagonista nella nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1

Domenica 8 marzo su Rai 1 andrà in onda la nuova stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. La fiction, diretta dal regista Francesco Amato, vede come protagonista Giuseppe Ninno, noto come “Mandrake”. La serie torna con nuovi episodi e continua a seguire le vicende della sostituto procuratore e dei personaggi che le ruotano intorno.

ROMA - Domenica 8 marzo su Rai 1 torna una delle fiction più amate dal pubblico con la nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, diretta dal regista Francesco Amato. Tra le novità del cast anche Giuseppe Ninno, il poliedrico artista conosciuto dal grande pubblico come "Mandrake". Celebre per i suoi irresistibili contenuti online, per i fumetti e per il successo teatrale dedicato alla famiglia Imbarazzi, con il suo universo ironico e dissacrante, l'artista brindisino – il cui management è curato dalla società Euphorica – debutta sul piccolo schermo con un ruolo originale all'interno della serie. «Il personaggio che interpreto...

Giuseppe Mandrake con Vanessa Scalera nel cast di Imma TataranniIl comico brindisino interpreterà il ruolo di un “agente immobiliare un po' fastidioso” nella serie Tv Rai.

Dora Romano invita a seguire l’ultima stagione di “Imma Tataranni” su Rai 1Domenica 8 marzo Rai 1 trasmetterà la quinta e ultima stagione di Imma Tataranni, sostituto procuratore, la popolare serie che ha conquistato il...

