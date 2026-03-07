Giudizi severi riflettono aspettative più elevate

Gli italiani continuano a considerare la sanità pubblica un diritto fondamentale, ma spesso esprimono giudizi severi che riflettono aspettative di qualità più elevate. La percezione critica si manifesta attraverso opinioni e commenti diffusi, evidenziando come molti siano insoddisfatti dei servizi offerti. Le opinioni pubbliche si concentrano su aspetti come tempi di attesa e livello di assistenza, rendendo evidente il forte desiderio di miglioramenti.

A fronte di una domanda di tutela pubblica particolarmente elevata, in Italia cresce la percezione di un sistema frammentato e disomogeneo. Questo produce aspettative alte e, di conseguenza, giudizi più severi. Il primo elemento che emerge nello studio internazionale effettuato dall’Istituto Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore è la percezione di frammentazione dell’offerta pubblica italiana. Diversamente da quanto avviene in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, una quota rilevante di cittadini preferisce rivolgersi per cure in una regione diversa da quella di residenza. È un fenomeno strutturale, non episodico, che riflette la diversa capacità organizzativa e la differente qualità percepita tra territori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Giudizi severi riflettono aspettative più elevate La sfida... ’Carrozzabile’. I ragazzi riflettono di violenza sui più deboliLa violenza sui più deboli è il tema della nuova edizione della “Carrozzabile”, il sesto concorso per le scuole del territorio ideato da Nicola... Decretosicurezza, Meloni: giudizi doppiopesisti non saranno più accettati, si passa a misure più severe**Giorgia Meloni interviene in diretta su Dritto e rovescio, affermando che il governo non si fermerà davanti a nessuna misura per contrastare il...