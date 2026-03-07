Giudizi severi riflettono aspettative più elevate

Gli italiani continuano a considerare la sanità pubblica un diritto fondamentale, e i giudizi critici nei suoi confronti mostrano quanto siano alte le aspettative. Le opinioni sulla qualità dei servizi spesso si traducono in valutazioni severi, evidenziando le insoddisfazioni di chi utilizza il sistema sanitario. La percezione dei cittadini si riflette nelle opinioni espresse, che sono spesso caratterizzate da un tono di critica e insoddisfazione.

A fronte di una domanda di tutela pubblica particolarmente elevata, in Italia cresce la percezione di un sistema frammentato e disomogeneo. Questo produce aspettative alte e, di conseguenza, giudizi più severi. Il primo elemento che emerge nello studio internazionale effettuato dall'Istituto Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore è la percezione di frammentazione dell'offerta pubblica italiana. Diversamente da quanto avviene in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, una quota rilevante di cittadini preferisce rivolgersi per cure in una regione diversa da quella di residenza. È un fenomeno strutturale, non episodico, che riflette la diversa capacità organizzativa e la differente qualità percepita tra territori.