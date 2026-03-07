Giovinazzo intimidazione al comandante della polizia locale | bucato uno sportello dell’automobile Reazione del sindaco

A Giovinazzo, il comandante della polizia locale ha trovato uno sportello dell’auto bucato, probabilmente a scopo intimidatorio. La scoperta è avvenuta in serata, mentre il comandante si trovava nel suo veicolo. Il sindaco ha già preso atto dell’evento, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui responsabili.

Un buco nello sportello dell'automobile. Questa l'intimidazione nei confronti di Vito Bovino, comandante della polizia locale di Giovinazzo che ha scoperto in serata il danno. Il sindaco Michele Sollecito: "Non ci lasceremo intimorire da niente e da nessuno. Grazie alle indagini in corso e alle immagini delle telecamere, presto sarà individuato l'artefice del vile atto." L'assessore alla Polizia locale, Alberto Ricci, ha parlato del comandante "uomo delle Istituzioni con la schiena dritta."