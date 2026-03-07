Giovane papà si spegne a 48 anni | lascia la moglie e due bambini

Un giovane papà di 48 anni è morto nelle ultime ore, lasciando la moglie e due bambini. La notizia ha sconvolto la comunità di Desenzano, zona sul lago di Garda, dove si svolge la vicenda. La scomparsa improvvisa di Laurent Pierre Schnepf ha generato grande tristezza tra amici e familiari. La sua assenza si fa sentire profondamente tra le persone che lo conoscevano.

Le lacrime per la prematura scomparsa di Laurent Pierre Schnepf. I funerali si terranno in Duomo lunedì 9 marzo È un dolore sconvolgente quello che in queste ore sta pervadendo la zona del Garda: in particolar modo Desenzano, funestata dalla prematura scomparsa, a soli 48 anni, di Laurent Pierre Schnepf. La notizia si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, suscitando numerosi messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia. Schnepf lascia nel dolore la moglie Jessica, i figli Emma Christine e Francesco, la mamma Christine, il papà Luc e i fratelli Sébastien, Antoine e Pierre. Attorno ai suoi familiari si è subito stretta una rete di amici e conoscenti che hanno voluto ricordarlo con parole di stima e affetto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

