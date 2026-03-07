Giornata Mondiale contro il Papillomavirus | le iniziative promosse dall' Asl Brindisi

In occasione della Giornata Mondiale contro il Papillomavirus Umano e della Giornata Internazionale della donna, l’Asl Brindisi organizza diverse iniziative rivolte alla prevenzione e alla tutela della salute femminile. Sono previste attività di vaccinazione e screening che coinvolgono la comunità locale, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla diffusione del virus e sulle misure di protezione. Le iniziative si svolgono sul territorio della provincia di Brindisi.

Nel corso della settimana dell'8 marzo sono stati organizzati Open Day dedicati alla vaccinazione anti-Hpv presso i centri vaccinali della provincia. L'iniziativa ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione delle patologie Hpv-correlate e di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione, riconosciuta come uno strumento sicuro ed efficace per la tutela della salute individuale e collettiva. Il Papillomavirus umano è infatti responsabile di diverse patologie, tra cui il tumore della cervice uterina.