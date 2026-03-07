Giornata della donna attesa l’inaugurazione di una nuova panchina rossa

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, a Pilastri si terrà l’inaugurazione di una panchina rossa. L’evento coinvolgerà i cittadini che avranno l’opportunità di partecipare a un momento simbolico dedicato alla memoria e alla riflessione. La cerimonia si svolgerà nel centro del paese, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini.

Giornata internazionale della donna. Domenica 8, i cittadini di Pilastri avranno un motivo di riflessione in più per rendere l’appuntamento ancora più speciale. Verrà, infatti, inaugurata la panchina rossa voluta dalla comunità, e installata a cura della cooperativa Arte e spettacolo, unità e progresso della frazione. “Momenti come questi – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessora alle Pari opportunità Francesca Aria Poltronieri – vogliono focalizzare l’attenzione sulle tante ingiustizie presenti nella società, ma anche riaffermare il lavoro fatto. Nel caso di Pilastri, anche dal volontariato che, qui come altrove, sta facendo moltissimo affinché i valori della giornata internazionale della donna siano presenti nella comunità sempre, non soltanto un giorno all’anno”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Treni, Gesù Bambino su una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidiIl femminicidio diventa l'argomento del presepe realizzato dall'Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni.

Perché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donnaLa Giornata internazionale della Donna, celebrata ogni anno l’8 marzo, nasce all’inizio del Novecento nel cuore dei movimenti operai e socialisti. Contrariamente a quanto si è raccontato per decenni, ... esquire.com

8 Marzo: Giornata Internazionale della Donna. Storia, Significato e Realtà delle Donne nel Mondo (Foto)L’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna, una delle giornate più importanti dedicate ai diritti umani e all’uguaglianza di genere. montecarlonews.it

