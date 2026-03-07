Giornata dei Giusti eroi al servizio degli altri

Nella mattinata di ieri, nel Giardino dei Giusti, sono state inaugurate quattro targhe dedicate ai “giusti” sportivi. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e di figure sportive, che hanno partecipato alla cerimonia per ricordare coloro che si sono distinti per atti di solidarietà e integrità nel mondo dello sport. Le targhe commemorative sono state installate per onorare questi atleti e figure di riferimento.

Celebrano i nomi dei "giusti" sportivi, le quattro targhe inaugurate ieri mattina nel Giardino dei Giusti di Rho: l'alpinista Gino Soldà, che durante la Seconda guerra mondiale aiutò Rinaldo Arnaldi e Torquato Fraccon nel salvataggio di centinaia di ebrei perseguitati, accompagnandoli in Svizzera attraverso le montagne grazie alla sua conoscenza delle vie e dei sentieri alpini. Il fondatore della squadra di paraciclisti Gaza Subbirds, Alaa al Dalì. Il neurochirurgo Ludwig Guttmann, ebreo tedesco, che il 29 luglio 1948 organizzò i primi Giochi per veterani di guerra con disabilità, primordi dei Giochi Paralimpici. E infine Yusra Mardini, in fuga dalla guerra in Siria nel 2015, ha salvato dal naufragio tutti i passeggeri nuotando nel mare in tempesta fino a Lesbo.