Giornalista friulano accusato di indossare una spilla nazifascista al Tg2

Un giornalista friulano è stato accusato di aver indossato una spilla con simboli nazifascisti durante una diretta al Tg2. La notizia ha suscitato clamore sui social e tra gli spettatori, trasformando quella che sembrava una semplice segnalazione in un caso di attenzione pubblica. Nei giorni successivi, sono emersi diversi commenti e reazioni riguardo all’episodio.

Scoppia il caso per un simbolo esibito in diretta. Ma si tratta di un encomio solenne dell'Esercito per l'impegno durante il Covid. Il professionista annuncia querele Quello che avrebbe dovuto essere un atto di vigilanza democratica si è trasformato, nel giro di poche ore, in un “abbaglio” mediatico. Al centro della tempesta Andrea Romoli, giornalista goriziano del Tg2, in passato al Tgr del Friuli Venezia Giulia, finito nel mirino dei capigruppo dell'opposizione parlamentare per una spilla appuntata sulla giacca durante l’edizione delle 20 e 30. La polemica è stata originata da una nota congiunta firmata da Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5s), Maria Elena Boschi (Iv) e Peppe De Cristofaro (Avs). 🔗 Leggi su Udinetoday.it

I capigruppo dell'opposizione in commissione di vigilanza Rai accusano il giornalista Andrea Romoli di sfoggiare in video il simbolo del nazifascismo. La redazione lo difende: È un encomio solenne

