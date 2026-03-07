Giorgio Manetti dopo 10 anni confessa | Gemma vorrei tornare con te nonostante il terribile 4 Settembre

Dopo dieci anni, Giorgio Manetti ha espresso pubblicamente il desiderio di riprendere la relazione con Gemma, nonostante il difficile 4 settembre che ha segnato la fine definitiva tra loro. La confessione arriva a distanza di un decennio dalla rottura, avvenuta sotto i riflettori di Uomini e Donne, tra silenzi e incomprensioni che hanno caratterizzato quel periodo.

Dieci anni. Un decennio intero trascorso da quella fine brusca, consumata sotto i riflettori di Uomini e Donne, tra incomprensioni, silenzi e quel fatidico 4 settembre che ha segnato il punto di non ritorno. Eppure, quando si pensava che la storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani fosse definitivamente archiviata nei ricordi televisivi degli italiani, il Gabbiano torna a volare e lo fa con una dichiarazione che nessuno si aspettava. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Eva 3000, Giorgio Manetti ha confessato di aver cambiato idea sul rapporto con la dama torinese più famosa della televisione italiana. L’ex cavaliere del trono over ha dichiarato apertamente di essere pronto a dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

