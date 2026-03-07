Giorgio Manetti ha fatto un cambiamento di opinione su Gemma Galgani, sorprendendo i fan di Uomini e Donne. Durante un episodio, ha espresso un pensiero diverso rispetto al passato, lasciando senza parole gli spettatori. La sua presa di posizione ha attirato l'attenzione di chi segue il programma e ha suscitato molte reazioni tra i fan.

Giorgio Manetti spiazza i telespettatori di Uomini e Donne con dichiarazioni su Gemma Galgani che riaprono scenari inattesi. La vicenda parte dalla loro storia, nata a gennaio 2015 e finita tra accuse e delusioni. Dopo l’addio al trono over nel 2018, i toni erano rimasti tesi per anni. Poi, nel 2023, qualcosa è cambiato. Ora, tra interviste e un nuovo racconto del passato, i fan si chiedono se stia arrivando una svolta concreta tra i due storici ex. Scopriamo il cavaliere fiorentino cosa ha ammesso. Cristiana Anania parla del ritocco estetico dopo il trono Gemma e Giorgio: la loro storia d’amore. Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne a gennaio 2015. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Giorgio Manetti cambia idea su Gemma Galgani: fan di Uomini e Donne senza parole

Leggi anche: Uomini e donne, Giorgio Manetti lancia un appello a Gemma Galgani: “Torna con me”

Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani: l’appello clamoroso che ha scosso Uomini e DonneGiorgio Manetti torna a far parlare di sé con un appello inaspettato a Gemma Galgani: "Ho cambiato idea, riproviamoci.

Altri aggiornamenti su Giorgio Manetti.

Temi più discussi: Giorgio Manetti, appello clamoroso a Gemma Galgani: Riproviamoci, ho cambiato idea; Giorgio Manetti dopo 10 anni confessa: Gemma, vorrei tornare con te (nonostante il terribile 4 Settembre); Giorgio Manetti cambia idea: Gemma torna con me, riproviamoci; Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?/ Clamoroso appello a Gemma Galgani.

Giorgio Manetti corteggia di nuovo Gemma Galgani: cosa è cambiatoGiorgio Manetti avrebbe dichiarato di voler riprovare con Gemma Galgani, riaccendendo l'interesse sul loro rapporto nato a Uomini e Donne e sulla scelta tra vita privata e tv ... notizie.it

Uomini e Donne, Giorgio Manetti lancia un appello: Ho cambiato idea, torna con me GemmaGiorgio Manetti sorprende e lancia un appello a Gemma Galgani: dopo anni dalla rottura a Uomini e Donne, dice di volerci riprovare. donnaglamour.it

Uomini e Donne, Giorgio Manetti sorprende tutti: “Gemma, torna con me” A distanza di anni dalla fine della loro storia al centro del Trono Over, Giorgio Manetti rompe il silenzio con un appello che nessuno si aspettava. L’ex cavaliere fiorentino, noto come “Il - facebook.com facebook

Giorgio Manetti, attraverso le pagine di Eva3000, ha espresso la volontà di riprovarci con Gemma Galgani. “Ho cambiato idea, adesso vorrei riprovarci. Torna con me Gemma. In tv sta cercando l’amore da 17 anni, io sono qui” x.com