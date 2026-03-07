Giorgio Manetti cambia idea su Gemma Galgani | fan di Uomini e Donne senza parole

Da anticipazionitv.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Manetti ha fatto un cambiamento di opinione su Gemma Galgani, sorprendendo i fan di Uomini e Donne. Durante un episodio, ha espresso un pensiero diverso rispetto al passato, lasciando senza parole gli spettatori. La sua presa di posizione ha attirato l'attenzione di chi segue il programma e ha suscitato molte reazioni tra i fan.

Giorgio Manetti spiazza i telespettatori di Uomini e Donne con dichiarazioni su Gemma Galgani che riaprono scenari inattesi. La vicenda parte dalla loro storia, nata a gennaio 2015 e finita tra accuse e delusioni. Dopo l’addio al trono over nel 2018, i toni erano rimasti tesi per anni. Poi, nel 2023, qualcosa è cambiato. Ora, tra interviste e un nuovo racconto del passato, i fan si chiedono se stia arrivando una svolta concreta tra i due storici ex. Scopriamo il cavaliere fiorentino cosa ha ammesso. Cristiana Anania parla del ritocco estetico dopo il trono Gemma e Giorgio: la loro storia d’amore. Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne a gennaio 2015. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

giorgio manetti cambia idea su gemma galgani fan di uomini e donne senza parole
© Anticipazionitv.it - Giorgio Manetti cambia idea su Gemma Galgani: fan di Uomini e Donne senza parole

Leggi anche: Uomini e donne, Giorgio Manetti lancia un appello a Gemma Galgani: “Torna con me”

Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani: l’appello clamoroso che ha scosso Uomini e DonneGiorgio Manetti torna a far parlare di sé con un appello inaspettato a Gemma Galgani: "Ho cambiato idea, riproviamoci.

Altri aggiornamenti su Giorgio Manetti.

Temi più discussi: Giorgio Manetti, appello clamoroso a Gemma Galgani: Riproviamoci, ho cambiato idea; Giorgio Manetti dopo 10 anni confessa: Gemma, vorrei tornare con te (nonostante il terribile 4 Settembre); Giorgio Manetti cambia idea: Gemma torna con me, riproviamoci; Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?/ Clamoroso appello a Gemma Galgani.

giorgio manetti giorgio manetti cambia ideaGiorgio Manetti corteggia di nuovo Gemma Galgani: cosa è cambiatoGiorgio Manetti avrebbe dichiarato di voler riprovare con Gemma Galgani, riaccendendo l'interesse sul loro rapporto nato a Uomini e Donne e sulla scelta tra vita privata e tv ... notizie.it

giorgio manetti giorgio manetti cambia ideaUomini e Donne, Giorgio Manetti lancia un appello: Ho cambiato idea, torna con me GemmaGiorgio Manetti sorprende e lancia un appello a Gemma Galgani: dopo anni dalla rottura a Uomini e Donne, dice di volerci riprovare. donnaglamour.it

Trova facilmente notizie e video collegati.