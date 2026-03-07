Gioiello Alisson Santos | secondo gol in quattro gare e fantamedia che già supera l' 8!

Alisson Santos ha segnato il suo secondo gol in quattro partite di Serie A, portando la sua media voto a oltre l’8. Nel primo mese di campionato, il brasiliano ha mostrato un buon rendimento, contribuendo con la rete contro il Torino a raggiungere due marcature complessive. La sua presenza in campo si è fatta notare per continuità e efficacia.

Arrivato dallo Sporting Lisbona negli ultimi giorni del mercato invernale, Alisson Santos ci ha messo molto poco a conquistare la fiducia di Conte. Decisivo sin dal match d'esordio con un gol alla Roma molto pesante in chiave Champions, il brasiliano è poi partito titolare nelle successive tre gare contro Atalanta, Verona e Torino. Il risultato? Un 7 in pagella contro la Dea, una sufficienza nella trasferta del Bentegodi e un pesante 7,5, più gol, nel match casalingo con i granata. Insomma, un primo mese di Serie A davvero di altissimo livello per il classe 2002, che - come da lui stesso confermato - si è integrato subito molto bene con l'intero gruppo squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sono bastati solo 80 minuti: secondo A Bola, il Napoli ha già pronto il riscatto da 16,5 milioni per Alisson SantosLo Sporting lo aveva acquistato per soli 2,1 milioni di euro dal Vitória da Bahia.

