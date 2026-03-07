Gioca al Superenalotto a Cavalese e vince quasi 31mila euro

A Cavalese, nel Trentino, un giocatore ha vinto quasi 31mila euro al Superenalotto. Durante l’estrazione di venerdì 6 marzo, il jackpot in palio superava i 130 milioni di euro, ma qualcuno nella provincia è riuscito comunque a portarsi a casa una cifra significativa sfiorando il “6”. La vincita è stata il risultato di un singolo biglietto giocato nella zona.

Il “6” in una delle ultime estrazioni del Superenalotto è stato solamente sfiorato dal Trentino. E mentre nell’estrazione di ieri, venerdì 6 marzo, era in palio un jackpot di oltre 130 milioni, c’è chi ha comunque sorriso nella nostra provincia. Infatti, nell’estrazione di giovedì 5 marzo, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 30.632,55 euro a Cavalese. Il fortunato vincitore (o la fortunata vincitrice) ha fatto suo il premio dopo una giocata al Tabacchi Dessi in via Sighel 11. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. BondonAIL da record: 2.000 ciaspolatori illuminano le Viote per la solidarietà Mauro Giacca, l'artigiano che divenne "Il Pres": "Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare" 🔗 Leggi su Trentotoday.it

