Ginnastica Sofia in rodaggio la strada è giusta

A Tartu, in Estonia, si è svolto nel fine settimana il torneo Miss Valentine, segnando l'inizio della nuova stagione di Sofia Raffaeli. La ginnasta italiana ha mostrato segnali positivi e alcuni aspetti da migliorare durante la competizione. La sua preparazione è in fase di rodaggio e i risultati ottenuti rappresentano un primo passo nel percorso di avvicinamento alle prossime sfide.

Al Miss Valentine di Tartu in Estonia, andato in scena nel fine settimana, la nuova stagione di Sofia Raffaeli si è aperta tra ombre e segnali incoraggianti. Reduce da stagioni di altissimo livello, Raffaeli ha iniziato con ritardo la preparazione dei nuovi programmi, affrontando un percorso complesso tra difficoltà inedite, punteggi ricalibrati e una nuova guida tecnica con Amina Zaripova. Cambiare significa ricostruire, trovare nuovi equilibri, riscrivere dettagli tecnici e interpretativi. Mettere a punto esercizi completamente rinnovati richiede tempo, fiducia e continuità, e il lavoro è ancora in piena evoluzione. Le avversarie, sempre...