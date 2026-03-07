Giarre assalti con esplosivo a bancomat e distributore di sigarette | denunciati due giovani

Due giovani sono stati denunciati a Giarre dopo aver attaccato con esplosivi un bancomat e un distributore di sigarette. I Carabinieri della Stazione locale hanno condotto le indagini e identificato i presunti autori di una serie di furti eseguiti con l’uso di esplosivi. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che collegano i giovani agli attacchi, portando alla loro denuncia.

Individuati dai Carabinieri i presunti autori degli attacchi. Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Giarre hanno permesso di identificare due presunti responsabili di una serie di furti commessi con l'utilizzo di esplosivi. Si tratta di un 20enne e un 30enne, entrambi residenti a Giarre, denunciati sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, che saranno comunque oggetto di verifica nelle sedi giudiziarie competenti. Il primo tentativo al bancomat dell'ufficio postale di Macchia. L'episodio principale risale alla notte del 21 febbraio, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Giarre, dopo una segnalazione arrivata dal servizio di vigilanza delle Poste, ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile e una della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia.