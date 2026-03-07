gianluca tuzza entra in futuro nazionale

L’addio alla lista per abbracciare il progetto del generale vannacci. Gianluca Tuzza annuncia la decisione di concludere l’esperienza all’interno della lista civica "Insieme CambiAMO Ponsacco" per aderire al progetto politico di "Futuro Nazionale". "Si tratta di una scelta maturata dopo un’attenta riflessione sul percorso fin qui svolto e sulla necessità di dare una prospettiva più ampia e strutturata al mio impegno per il territorio – spiega Tuzza –. Il mio ingresso in Futuro Nazionale non rappresenta un punto di rottura con i valori di trasparenza e dedizione che hanno guidato la mia attività in “Insieme CambiAMO Ponsacco”, bensì un’evoluzione necessaria". 🔗 Leggi su Lanazione.it

