Giallo sui cimeli di Gino Bartali svuotacantine a processo | Li ha sottratti alle nipoti

A Macerata, un uomo è sotto processo con l’accusa di aver sottratto cimeli appartenenti a Gino Bartali alle sue nipoti. Tra gli oggetti coinvolti c’è un’agendina con copertina nera, in cui il campione annotava allenamenti e alimentazione quotidiana. La vicenda riguarda la presunta sottrazione di questi oggetti di valore storico e personale. La disputa è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Macerata, 7 marzo 2026 - Uno degli oggetti più curiosi è un’agendina, con la copertina nera, sulla quale il grande Gino Bartali annotava quotidianamente allenamenti e alimentazione. Ma ci sono anche documenti, fotografie, targhe, medaglie e coppe. Tutti cimeli appartenuti al campione toscano, l’uomo che con le sue imprese ha scritto l’epopea del ciclismo, ora finiti al centro del processo che si aprirà il 22 ottobre a Macerata. L’imputato è accusato di furto e nega tutto. Lo svuotacantine: “Non ho rubato nulla” Si chiama Giovanni Spenga, 58 anni, vive a Senigallia e di mestiere fa lo svuotacantine. Si sarebbe appropriato di oggetti e memorabilia appartenuti a Bartali nella casa del primogenito del ciclista, Andrea, deceduto nel 2017. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

