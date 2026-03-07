Giacomo Bertagnolli implacabile alle Paralimpiadi | nona medaglia in carriera prima gioia a Cortina

Giacomo Bertagnolli ha vinto una medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti con disabilità visive durante la prima giornata di sci alpino delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Si tratta della sua nona medaglia in carriera e della prima conquista a Cortina. La gara ha coinvolto atleti con disabilità visive e si è svolta sulle piste delle Olimpiadi invernali.

Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera (categoria vision impaired) che ha animato la prima giornata dello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, l’azzurro si è espresso sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1:18.64, accusando un ritardo di 2.56 secondi dall’austriaco Johannes Aigner, capace di imporsi con il crono di 1:16.08 e un margine di 2.25 sul canadese Kalle Ericsson. Grande soddisfazione per il 27enne trentino, ipovedente dalla nascita, che porta così a nove il numero di medaglie conquistate in carriera alle Paralimpiadi: memorabili i quattro ori messi al collo tra PyeongChang 2018 (gigante e slalom) e Pechino 2022 (slalom e supercombinata). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giacomo Bertagnolli implacabile alle Paralimpiadi: nona medaglia in carriera, prima gioia a Cortina Sci alpino, le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026: De Silvestro, Mazzel e Bertagnolli puntano in altoL’Italia sarà presente con sette atleti nello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno venerdì 6 marzo con la... Chiara Mazzel argento, prima medaglia Italia alle Paralimpiadi invernaliL'azzurra chiude seconda nella discesa femminile CORTINA - La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arriva dalla...