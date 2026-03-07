Secondo fonti vicine a Sony Interactive Entertainment, la versione PC di Ghost of Yotei era già molto sviluppata e prevedeva un’uscita nel 2026. Tuttavia, Sony ha deciso di cancellarla prima del rilascio. La versione PC si trovava in fase avanzata di lavorazione, ma non è mai stata pubblicata. La decisione di interrompere il progetto è stata presa prima del lancio.

Secondo quanto riportato da fonti vicine a Sony Interactive Entertainment, la versione PC di Ghost of Yotei era già molto avanzata e aveva una data di uscita pianificata per il 2026, quando la decisione di cancellarla è stata presa. La notizia arriva tramite DetectiveSeeds, un leaker con precedenti contrastanti ma recentemente attendibile su alcune vicende PlayStation, come la chiusura di BluePoint. Quattro persone diverse vicine alle strategie interne di PlayStation hanno confermato che, mentre la cancellazione di Saros era prevista, il port di Ghost of Yotei sembrava destinato a uscire, viste le fasi avanzate dello sviluppo. La decisione... 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ghost of Yotei, la versione PC era quasi pronta quando è stata cancellata da Sony?

Ghost of yotei non avrà versione pc: sony rinuncia al porting dei giochi ps5si tratta di un’anestra strategica che segna una svolta nella gestione delle esclusive playstation e nel rapporto tra console e PC.

1348 Ex Voto, un trailer svela la data di uscita del gioco italiano per PS5 e PC, è stata cancellata la versione Xbox Series1348 Ex Voto torna a mostrarsi con un nuovo trailer che svela ufficialmente la data di uscita.

Contenuti e approfondimenti su Ghost of Yotei la versione PC era quasi....

Temi più discussi: Basta giochi Sony su PC? Saros, Wolverine e Ghost of Yotei restano solo su PS5; Ghost of Yotei per PC era quasi pronto quando è stato cancellato, per presunte fonti interne; Sony avrebbe cancellato le versioni PC di Ghost of Yotei e Saros; Sony cambia strategia: Ghost of Yotei e Saros non usciranno su PC e resteranno esclusive PS5.

Ghost of Yotei per PC è stato cancellato a pochi passi dal lancio? Spunta un rumorStando ad un rumor, Sony avrebbe cancellato la versione PC di Ghost of Yotei in una fase molto avanzata dello sviluppo. everyeye.it

Wolverine e Ghost of Yotei sono tra i giochi in esclusiva per PS5 che PlayStation non porterà su PCGli utenti di PC si erano abituati a vedere i giochi esclusivi PS5 a giocatore singolo arrivare alla fine su Steam. Tuttavia, sembra che non sia più così, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg. Jason ... notebookcheck.it

Il film si intitola Ghost Dog, e lui è il Samurai - facebook.com facebook