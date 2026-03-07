GF Vip discusso protagonista di Temptation Island è stato scartato | Vanno avanti quelli che hanno conoscenze

Un protagonista di Temptation Island, noto per le sue apparizioni televisive, è stato escluso dal cast del GF Vip. Secondo fonti ufficiali, il motivo principale è che si preferiscono partecipanti con più conoscenze nel settore. La selezione si è concentrata su candidati che possano portare maggiore visibilità alla trasmissione. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra gli addetti ai lavori e i fan dello show.

Un protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island è stato scartato dal GF Vip: "Contattato ma vanno avanti quelli che hanno conoscenze". Tra 10 giorni prende ufficialmente il via la nuova edizione del GF Vip, con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Mentre si attendono i nomi dei protagonisti che faranno parte del reality show, un ex volto dell'ultima edizione di Temptation Island ha confidato che era stato contattato ma. è stato poi scartato! Non si conoscono al momento, come detto, chi sono i protagonisti del GF Vip, ma un volto noto del programma delle tentazioni ha affermato di avere ricevuto una chiamata.

