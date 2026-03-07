Get up! Stand Up! Ridere per non soccombere

Una comica iraniana è stata più volte incarcerata e messa in isolamento per aver ironizzato sui problemi dell’Iran contemporaneo. La donna, conosciuta per il suo umorismo, ha affrontato diverse detenzioni a causa delle sue battute, che hanno attirato l'attenzione sulle sue sfide personali e sulla repressione di chi critica il sistema. La sua storia mette in luce le conseguenze di usare la satira in un contesto restrittivo.

Per aver osato ironizzare sui drammi dell'Iran contemporaneo la comica iraniana Zeinab Mousavi è stata più volte incarcerata e tenuta anche in regime di isolamento. Trovare il modo di ridere in un regime liberticida è un esercizio ardito. Eppure la satira, come forma di catarsi pubblica e personale resta una costante delle società umane: un filo su cui far inciampare le convenzioni, svelare le contraddizioni e smascherare i poteri. Un filo che collega la polis ateniese all'impero dei meme. E se da un lato la risata è un'espressione inestinguibile della libertà umana dall'altro si potrebbe obiettare che oggi si ride fin troppo.

