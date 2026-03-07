Gestione idrica Parisi Lega | Mastella deve chiarire dopo lo stop della Regione

Il politico della Lega ha chiesto a Mastella di fornire chiarimenti dopo che la Regione ha sospeso il modello pubblico-privato promosso dal sindaco. La Giunta Fico ha deciso di azzerare questa iniziativa, generando attenzione sulla gestione idrica in città. La richiesta di spiegazioni arriva in un momento di cambiamenti nelle politiche locali sulla gestione delle risorse idriche.

Per anni il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la sua area politica hanno sostenuto con forza il modello misto, arrivando ad avviare gare e chiedendo ai Comuni del Sannio di deliberare in quella direzione. Una scelta che ha prodotto anni di ritardi, polemiche istituzionali e rilievi della Corte dei Conti, mentre i cittadini hanno continuato a subire disservizi idrici. Con la decisione della Regione, quel modello viene di fatto azzerato e bocciato politicamente. A questo punto la domanda è inevitabile: come ha votato l’assessore regionale in quota mastelliana Serluca? E soprattutto, Mastella cosa intende fare adesso? Uscirà dalla... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

