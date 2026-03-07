Genoa-Roma | orario dove vederla tv e streaming formazioni ufficiali e classifica Serie A

La partita tra Genoa e Roma si svolgerà prossimamente e sarà trasmessa in diretta sia su televisione che in streaming. La Roma cerca di dimenticare la delusione causata dal pareggio contro la Juventus, arrivato solo nei minuti di recupero grazie a un gol di Gatti. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la classifica di Serie A sarà aggiornata dopo l’incontro.

La Roma deve mettersi alle spalle la delusione contro la Juventus, dopo il pareggio di Gatti arrivato in extremis che ha beffato la squadra di Gasperini nel recupero. I giallorossi si portano a casa comunque una prestazione di altissimo livello ed è da quella prova che dovranno ripartire. Domenica a Marassi sfidano il Genoa di De Rossi che per la seconda volta in stagione sfida il suo passato. Anche per Gasp sarà una partita particolare, visto il suo passato memorabile al Grifone. Due storie di allenatori che si incrociano ma con una posta in palio altissima. Da una parte l'obiettivo salvezza, con la necessità di vincere per non finire in zona retrocessione, dall'altra la possibilità di rispondere al Como e tornare al quarto posto in solitaria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

