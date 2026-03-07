L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato di non voler più discutere della rimonta subita contro la Juventus e ha affermato che il gol di Gatti non deve influenzare il suo giudizio sulla partita. Ha precisato di non voler tornare su quell’episodio e ha sottolineato che il risultato non altera la valutazione complessiva della prestazione della squadra.

Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. Ecco il nostro obiettivo» Juventus Under 16, vittoria nel derby senza subire gol: l’undicesimo clean sheet stagionale è il dato simbolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini: «Non voglio più parlare della rimonta subita con la Juventus. Gol di Gatti non può condizionare giudizio»

Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa Roma: «Non voglio più parlare della rimonta subita con la Juventus. Il gol di Gatti non può condizionare il giudizio!»Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa...

Leggi anche: La Juventus rimonta al 93’ la Roma e strappa un punto grazie al gol di Gatti

Altri aggiornamenti su Gasperini Non voglio più parlare della....

Temi più discussi: Roma-Juve, il giorno dopo è ancora più amaro: Gasp beffato da Gatti, ecco cosa non ha funzionato; Roma, Gasperini: Andare a + 7 sarebbe stato un grande passo avanti ma non abbattiamoci, siamo ancora lì; Roma-Juventus 3-3: Gasperini si illude, Gatti al 93' regala il pareggio a Spalletti; Roma, amaro Gasperini: Eravamo a +7 sulla Juve...Dispiaciuti ma davanti restiamo noi.

Pagina 1 | Roma, amaro Gasperini: Eravamo a +7 sulla Juve...Dispiaciuti ma davanti restiamo noiIl tecnico della Roma ha parlato al termine del pareggio pirotecnico andato in scena all'Olimpico tra i giallorossi e la Juventus di Spalletti ... tuttosport.com

Gasperini: A 5' dalla fine non si può parlare di stanchezza sulle palle inattiveAndare a +7 sulla Juve sarebbe stato un grande passo avanti, ma siamo ancora lì ha affermato il tecnico giallorosso nel post partita ... ilromanista.eu

Un gol di Gatti allo scadere salva la Juventus dalla sconfitta all'Olimpico con la Roma. I bianconeri - facebook.com facebook

Il gol di Gatti e gli scontri diretti, volata Champions da brividi! Chi la spunta I calendari e le chance #volata #champions #calendario #juve #roma #como #napoli #atalanta x.com