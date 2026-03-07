gasperini le gare determinanti saranno a maggio con totti normale cena

Il tecnico del Genoa ha dichiarato che le partite decisive si giocheranno a maggio e ha detto che Totti sarà presente a una cena normale. In merito alle condizioni dei giocatori, Ferguson ha concluso la stagione, mentre Dovbyk resterà fuori fino alla fine di aprile. Inoltre, ha sottolineato che il Genoa, con De Rossi in panchina, gioca un calcio convincente davanti al proprio pubblico.

Per quanto riguarda l'infermeria, stagione finita per Ferguson e Dovbyk fuori fino a fine aprile ROMA - "Il Genoa con De Rossi gioca a calcio ed è convincente col proprio pubblico. Quando la gente va a allo stadio ed è soddisfatta della propria squadra è un bel segnale. Stanno giocando per obiettivi diversi dal nostro, ma stanno costruendo il loro traguardo che è ancora aperto". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa al Ferraris. "Saranno due settimane non decisive, ma l'importante è restare dentro perché le gare determinanti saranno a maggio", ha detto a proposito della corsa Champions che vede la Roma al quarto posto a +3 sul Como e a +4 sulla Juventus.

