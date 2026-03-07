Gasperini | Infortuni? Abbiamo gestito situazioni particolari ma da parte nostra sarebbe presuntuoso parlare di medicina
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Genoa, prevista per domani alle 18:00. Ha commentato le recenti difficoltà legate agli infortuni, precisando che sono state gestite situazioni particolari e che non spetta a lui discutere di questioni mediche. La sua attenzione è rivolta alla preparazione della squadra per l’imminente match.
In conferenza stampa: "Tutte le squadre hanno avuto infortuni: i nostri sono stati particolari. Il calo nel finale con la Juve? Ho rivisto la partita: anche dopo il 3-2, hanno tirato pochissimo" Dc Roma 10012026 - campionato di calcio serie A Roma-Sassuolo foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Gianpiero Gasperini Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha così presentato il match contro il Genoa (domani alle 18:00). Partiamo dalle numerose assenze: sei giocatori indisponibili. Con quattro attaccanti fuori, oltre a Malen sarà necessario avanzare un centrocampista oppure Zaragoza può partire titolare? Il totale sembra sempre alto se continuiamo a includere Dovbyk e Ferguson. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
