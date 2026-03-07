Garante dei detenuti bocciato | Sarebbe stato un simbolo forte

Il centrodestra ha espresso un netto rifiuto alla proposta di nominare un Garante dei detenuti durante la riunione del Consiglio comunale. La decisione arriva in un momento in cui si discute della creazione di questa figura, considerata da alcuni un simbolo importante. La discussione si è concentrata sulla fattibilità e sull’opportunità della nomina, senza che siano stati forniti dettagli circa le motivazioni ufficiali.

Il centrodestra dice no alla possibilità di nominare un Garante dei detenuti. In Consiglio comunale la mozione sulla situazione carceraria, presentata dai gruppi di opposizione, è stata emendata dalla maggioranza nella parte che prevedeva la nomina di un Garante dei detenuti per il carcere di Orvieto. Non se ne farà niente. Sulla questione interviene Sergio Carli, artigiano orvietano con bottega da tappezziere che lavora da tempo con i detenuti e che la minoranza aveva indicato come la persona in grado di svolgere questo incarico. "La figura del Garante non avrebbe cambiato il mondo, non avrebbe risolto i problemi strutturali, né trasformato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

