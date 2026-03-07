Galderma chiude il 2025 con un ricavo di 5,21 miliardi di dollari. L’azienda annuncia che, nel corso dell’anno, l’utile netto e le vendite nette sono cresciuti rispetto al 2024. La società ha comunicato i risultati finanziari per l’intero anno, evidenziando un trend positivo rispetto all’anno precedente. I dati riguardano le performance economiche di Galderma nel 2025.

Nell’ottica di una crescita annunciata, Galderma Group riporta che l’utile netto e le vendite nette per l’intero anno 2025 sono aumentati rispetto al 2024. Infatti, l’utile netto per i 12 mesi (terminati il 31 dicembre 2025) è arrivato infatti a 613 milioni di dollari per l’azienda specializzata in dermatologia, rispetto ai 231 milioni dell’anno precedente. Le vendite nette del gruppo svizzero specializzato esclusivamente in dermatologia hanno raggiunto 5,21 miliardi di dollari, rispetto ai 4,41 miliardi dell’anno precedente. Per quanto riguarda, invece, il 2026, l’azienda ha già dato alcune previsioni per quanto riguarda le vendite nette. Infatti, sostiene che le sue vendite nette, appunto, aumenteranno tra il 17% e il 20% a tassi di cambio costanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

