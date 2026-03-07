Galaxy S26 Ultra | prime impressioni dopo le prime ore di utilizzo

Il Galaxy S26 Ultra è stato consegnato in redazione e sarà testato nelle prossime settimane. È il nuovo modello di fascia alta di Samsung, con un prezzo di partenza superiore ai 1500 euro. Al momento, sono state fatte le prime impressioni dopo alcune ore di utilizzo, senza ancora aver analizzato tutti gli aspetti del dispositivo.

Galaxy S26 Ultra è arrivato finalmente in redazione e nelle prossime settimane lo testerò a fondo per capire se il nuovo top di gamma Samsung riesce davvero a giustificare il prezzo di partenza che supera i 1500 euro. In questo primo articolo condivido solo le prime impressioni dopo poche ore di utilizzo, concentrandomi su design, display e sensazioni generali. Nei prossimi giorni arriverà anche la recensione con test approfonditi su batteria, fotocamera e prestazioni. Se preferisci il formato video puoi vedere qui sotto le mie prime impressioni complete. Il primo aspetto che colpisce del Galaxy S26 Ultra è senza dubbio la qualità costruttiva. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Galaxy s26 ultra prime foto scattate guarda le prime immaginil'attesa per la serie galaxy s26 ultra cresce grazie a primi segnali provenienti dal backstage commerciale.

Il Galaxy S26 Ultra integra un display da 6,9 pollici e una S Pen inclusa, offrendo nuove opportunità per produttività, creatività e lettura.

