Gabriella Marano annuncia l’arrivo di uno spettacolo teatrale autobiografico dedicato alla prevenzione della violenza. In un’intervista, l’attrice ha parlato del progetto e del suo impegno nel sensibilizzare il pubblico su questo tema. Lo spettacolo sarà rappresentato a teatro e affronta esperienze personali legate alla questione della violenza. La Marano ha condiviso alcuni dettagli sul percorso che l’ha portata a questo nuovo lavoro.

Gabriella Marano psicologa clinica e forense, criminologa e divulgatrice impegnata in trasmissioni televisive nelle quali fa prevenzione contro la violenza. La sua è una missione importante: presto la vedremo anche a teatro in uno spettacolo autobiografico. “La mia passione per la psicologia e per la criminologia ha radici molto antiche. In casa ho sempre respirato questo interesse, perché era prima di tutto una passione di mio padre. Lui guardava sempre Un giorno in pretura, seguiva programmi legati alla cronaca nera, ci appassionavamo ai film gialli cercando insieme di individuare il colpevole, e più avanti abbiamo seguito anche Quarto Grado. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Gabriella Marano e la prevenzione contro la violenza: presto a teatro in uno spettacolo autobiografico

Leggi anche: "Non toccarmi": al teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo contro la violenza sulle donne

"Vittime del silenzio": a teatro lo spettacolo di danza di "Leggere per ballare" contro la violenza di genereMercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, il Teatro Alighieri ospita lo spettacolo “Vittime del Silenzio” promosso dalla Federazione nazionale associazioni...

Altri aggiornamenti su Gabriella Marano.

Temi più discussi: IMPEGNO AL FEMMINILE, UIL LATINA PRESENTA PREMIO DONNA 2026; Sabato al Teatro Moderno di Latina la terza edizione del Premio Eccellenze Femminili; Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati; Torna il Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp: il 4 marzo la conferenza di presentazione.

Liliana Resinovich/ Gabriella Marano: Dopo l’omicidio qualcuno ha aiutato l’assassino, le scarpe…Gabriella Marano, consulente del fratello di Liliana Resinovich, intervistata ieri sera da Lombardia Nera: cos'ha detto sul giallo di Trieste La dottoressa Gabriella Marano, consulente di Sergio, ... ilsussidiario.net

Liliana Resinovich/ Marano: Non è stato un omicidio premeditato, chi l’ha uccisa la conosceva beneSi è parlato del giallo di Liliana Resinovich a Lombardia Nera e in collegamento vi era Gabriella Marano consulente dei famiglia della stessa donna che ricordiamo, è stata uccisa presumibilmente il 14 ... ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco, Gabriella Marano: "Non credo che gli operatori della casa famiglia abbiano sottratto una mamma ai suoi figli". #DentrolaNotizia - facebook.com facebook