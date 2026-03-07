Gabicce Gradara ci prova Ma il Villa in casa è tosto

Oggi in Promozione si disputano sei partite anticipate, con Gabicce Gradara che cerca di ottenere un risultato positivo. Il Villa, invece, si prepara ad affrontare una gara difficile in casa, dove si presenta come avversario ostico. Domani, invece, sono in programma le sfide tra la prima e la seconda della classifica, rispettivamente Lunano e Fano, che scenderanno in campo in date separate.

In Promozione si giocano oggi sei anticipi. La prima e la seconda della classe (il Lunano e il Fano ) scenderanno in campo domani. Questo il programma della decima giornata del girone di ritorno. Castelfrettese-Vismara (15,15). "Affrontiamo – dice il ds del Vismara Luca Carletti – una squadra reduce da tre risultati utili che dopo un periodo difficile sta attraversando un stato di forma importante, con l'arrivo di due giocatori come Pesaresi e Nunes che con Marini sono un'ossatura importante. A noi mancheranno ancora sei giocatori, ma non la voglia di rivalsa". Arbitra Sergio Storoni (Ascoli Piceno). Moie Vallesina-Pergolese (ore 15). Il trainer della Pergolese Mirko Bettelli cosi presenta la partita:" Andiamo a Moie consapevoli che questa non è una partita come le altre.

La Fenix Energia perde in casa con Gabicce“È stata una partita tra due squadre che stanno vivendo momenti opposti e il campo lo ha dimostrato – afferma coach Loris Polo -.

