Futuro di Portici | cittadini e forze progressiste si confrontano a teatro

A Portici, cittadini e rappresentanti delle forze progressiste si sono riuniti in un teatro per discutere del futuro della città. L'incontro ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a condividere idee e proposte. L'evento si è svolto con un confronto diretto, senza interventi di altre figure o commenti esterni, nel rispetto delle modalità stabilite.

Sabato 7 marzo, alle ore 10.30, il Cinema Roma di via Roma ha ospitato un'assemblea pubblica organizzata dal comitato "Portici 2036 – Costruiamo insieme il futuro". L'evento ha visto una vasta partecipazione da parte dei cittadini, costituendo un'importante occasione di confronto su temi rilevanti per il futuro della città. La parola chiave che ha guidato l'incontro è stata senza dubbio "partecipazione", creando un ambiente propenso alla discussione e alla condivisione di idee. Questa assemblea è stata progettata per favorire un momento di ascolto e dialogo, come annunciato dal comitato promotore.