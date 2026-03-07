Furto nel locale Viene espulso da 5 Comuni

Due persone straniere sono state allontanate da cinque diversi Comuni con due fogli di via obbligatori firmati dal questore Riccio. L'episodio si è verificato sabato e riguarda un furto all’interno di un locale. I soggetti coinvolti sono stati identificati e formalmente allontanati dal territorio per motivi di sicurezza pubblica.

Due fogli di via obbligatori da parte del questore Sabato Riccio (foto) nei confronti di altrettanti soggetti stranieri. Il primo provvedimento, per un 41enne, è stato adottato in seguito a un intervento dei militari del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Chiavenna che avevano trovato un'auto parcheggiata in centro città in evidente violazione di divieto di sosta. Nel corso delle operazioni dei militari, il proprietario del veicolo, palesemente ubriaco, non solo si è messo alla guida, ma sottoposto a ulteriori controlli ha dato in escandescenze, colpendo a calci e pugni il cofano dell'auto di servizio. Per l'uomo,...