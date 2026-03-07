Fuori la Voce | il 14 marzo torna al Teatro Mario Spina
Il 14 marzo si terrà al Teatro Mario Spina di Arezzo la sesta edizione del concorso canoro “Fuori la Voce”. L’evento vede la partecipazione di diversi cantanti che si sfideranno sul palco, mentre il pubblico potrà assistere alle esibizioni dal vivo. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di musica e si svolge nella città toscana.
Arezzo, 7 marzo 2026 – la sesta edizione del concorso canoro. Svelati i nomi dei 21 finalisti. Ecco i 21 finalisti dell’edizione 2026 di "Fuori la Voce", il concorso canoro organizzato dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune. Si tratta di: • Panarello Martina, Roma; • Soffredini Ilenia, Lucca; • Valli Costanza, Torrita; • Saia Coline, Messina; • Sgrevi Matilda, Arezzo; • Viola Alessandro, Marciano della Chiana; • Beni Carlo, Montevarchi; • Cristofani Emma, Siena; • Scorvera Elisetta, Padova; • Sophie Persegato, Vicenza; • Albano Noemi, Arezzo; •... 🔗 Leggi su Lanazione.it
