Nel Lazio, molti pazienti si spostano verso altre regioni per ricevere cure sanitarie, generando un costo di oltre 191 milioni di euro per la Regione. Questa cifra comprende i rimborsi per le spese sostenute per le cure fornite fuori dal territorio regionale. La fuga dagli ospedali locali rappresenta un problema economico e logistico per il sistema sanitario laziale.

A "compensare" i valori della mobilità attiva, ma a fare da traino è soprattutto il privato convenzionato. Tutti i numeri nell'ultimo report Gimbe Roma e il Lazio hanno ancora un grosso problema con il pendolarismo sanitario. Che costa, complessivamente, alla Regione oltre 191 milioni di saldo negativo, per il rimborso dei costi relativi alle cure erogate ai pazienti del Lazio nelle strutture “oltreconfine”. A tracciare il quadro è l’ultimo report Gimbe sulla mobilità sanitaria interregionale. Partiamo innanzitutto da alcune definizioni, riportate nel rapporto, e che permettono di comprendere meglio la situazione. La mobilità attiva identifica l’indice di attrazione di una Regione, ovvero le prestazioni sanitarie erogate in favore di cittadini residenti in altre Regioni e rappresenta una fonte di credito. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Fuga dagli ospedali del Lazio: il pendolarismo sanitario costa oltre 191 milioni. Il caso Bambino GesùA "compensare" i valori della mobilità attiva, ma a fare da traino è soprattutto il privato convenzionato.

Oltre 3 milioni per il sistema portuale del LazioRoma, 29 dicembre 2025 – E’ stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni del sistema portuale del...

Tutti gli aggiornamenti su Fuga dagli.

Temi più discussi: Fuga dagli ospedali del Lazio: il pendolarismo sanitario costa oltre 191 milioni. Il caso Bambino Gesù; Fuga da cardiologia, lasciano l’ospedale cinque specialisti; Mindfulness in ospedale: a Foggia un progetto contro il burnout dei medici - FoggiaToday; La fuga dei pazienti in altre Regioni supera i 5 miliardi: Lombardia, Emilia e Veneto le più scelte.

Fuga dagli ospedali del Lazio: il pendolarismo sanitario costa oltre 191 milioni. Il caso Bambino GesùA compensare i valori della mobilità attiva, ma a fare da traino è soprattutto il privato convenzionato. Tutti i numeri nell'ultimo report Gimbe ... romatoday.it

Fuga dalla sanità calabrese, è la regione con il saldo negativo peggiore: 326,9 milioni di euro versati nelle casse degli ospedali del NordIl report della Fondazione Gimbe evidenzia forti squilibri territoriali: centinaia di migliaia di pazienti costretti a spostarsi per cure programmate ... ilvibonese.it

Al Terminal 3 di Fiumicino, sono atterrati i primi 127 italiani provenienti da Muscat, in Oman, dopo una fuga precipitosa dagli Emirati. Carolina, diretta a Genova, ha raccontato che ogni pagamento doveva essere istantaneo e in contanti: «Pagamento immedi - facebook.com facebook

Lo chiamavano Panta, Elefantino, Pirata. Ma lui era Marco: un ragazzo timido delle spiagge romagnole che ha conquistato le montagne. Sempre in fuga, dagli altri, da sé stesso. Una storia che racconta anche un pezzo d’Italia. Ascolta su #RaiPlaySound x.com