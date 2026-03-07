Fuga dagli ospedali del Lazio | il pendolarismo sanitario costa oltre 191 milioni

Il pendolarismo sanitario nel Lazio continua a rappresentare un problema rilevante, con un costo complessivo che supera i 191 milioni di euro. La Regione deve coprire il rimborso delle cure fornite ai pazienti che si rivolgono a strutture fuori regione, creando un saldo negativo significativo. La situazione riguarda sia Roma sia le altre aree del territorio laziale, evidenziando un fenomeno che coinvolge un elevato numero di cittadini.

A "compensare" i valori della mobilità attiva, ma a fare da traino è soprattutto il privato convenzionato. Tutti i numeri nell'ultimo report Gimbe Roma e il Lazio hanno ancora un grosso problema con il pendolarismo sanitario. Che costa, complessivamente, alla Regione oltre 191 milioni di saldo negativo, per il rimborso dei costi relativi alle cure erogate ai pazienti del Lazio nelle strutture "oltreconfine". A tracciare il quadro è l'ultimo report Gimbe sulla mobilità sanitaria interregionale. Partiamo innanzitutto da alcune definizioni, riportate nel rapporto, e che permettono di comprendere meglio la situazione. La mobilità attiva identifica l'indice di attrazione di una Regione, ovvero le prestazioni sanitarie erogate in favore di cittadini residenti in altre Regioni e rappresenta una fonte di credito.

