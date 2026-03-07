Frosinone-Sampdoria domenica 08 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Domenica 8 marzo 2026 alle 15:00 si gioca la sfida tra Frosinone e Sampdoria. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati di entrambe le squadre. Le quote e i pronostici sono disponibili presso i principali bookmaker. Il Frosinone si trova al terzo posto in classifica di Serie B, a pochi punti dalla vetta.

Il Frosinone, terzo nella classifica di Serie B a una manciata di punti dalla coppa d testa costituita da Monza e Venezia, che giocano sabato, ospita una Sampdoria reduce dal pareggio in trasferta contro la Juve Stabia che ha mosso la classifica dopo le due inattese sconfitte contro Mantova e Bari che hanno fatto nuovamente.