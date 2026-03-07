Fronte Confindustria comunica che tra gennaio e settembre 2025 le esportazioni delle Marche verso il Medio Oriente sono aumentate di oltre il 16 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo un valore di circa 430 milioni di euro. Nei primi container destinati alla regione sono stati bloccati, segnalando problemi nelle spedizioni.

Da gennaio a settembre 2025, rispetto allo stesso periodo in esame dell’anno precedente, il volume di esportazioni dalle Marche verso il Medio Oriente è cresciuto oltre il 16 per cento. Cioè, sono stati esportati beni per circa 430 milioni di euro. Motivi per i quali, l’evolversi del conflitto in Iran viene attenzionato anche dagli imprenditori del nostro territorio. Quali ricadute o scenari futuro? L’analisi del presidente di Confindustria Ancona, Diego Mingarelli. Presidente, che cosa state facendo e quali sono le impressioni degli imprenditori? "Stiamo completando la ricognizione rispetto a quelli che sono i settori più esposti, con verifiche e contatti constanti con gli imprenditori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fronte Confindustria: "Un export da 430 milioni. Primi container bloccati"

Vicenzaoro January 2026, Squarcialupi (Confindustria Federorafi): "Il 90% del fatturato settoriale viene da export"(Adnkronos) - “L'importanza dell'edizione di gennaio di questa fiera risiede soprattutto nel fatto che è dedicata in modo particolare ai clienti...

L’allarme di Confindustria: in calo export e produzione industrialeConfindustria: quadro economico complicato, giù export e produzione industriale mentre i consumi sono deboli e l'elettricità è ancora cara Il quadro...

Altri aggiornamenti su Fronte Confindustria.

Temi più discussi: Fronte Confindustria: Un export da 430 milioni. Primi container bloccati; Il rapporto di Confindustria Nautica: crescono produzione, export, fatturati e occupazione, ma i piccoli restano indietro; Non solo dazi: nuove incognite sull’export; Confindustria Veneto Est: nel 2025 la produzione torna positiva (+0,5%). L’export tiene (+0,2%).

Il rapporto di Confindustria Nautica: crescono produzione, export, fatturati e occupazione, ma i piccoli restano indietroLe tensioni internazionali aumentano e il rischio di ritrovarsi in un mondo senza pace diventa sempre più grave. Potrebbero risentirne ... msn.com

Frenata brusca dell’export piacentino, Confindustria preoccupata Nel 2026 troppe incertezzeIl secondo semestre del 2025 è stato positivo per la manifattura piacentina, ma c'è un segno meno che preoccupa gli imprenditori. Quello dell'export che ... piacenzasera.it

Nella sede di RCR Cristalleria Italiana a Colle Val d'Elsa (Siena) il Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud "Internazionalizzazione e strategie di difesa del Made in Italy di fronte alla concorrenza globale e alla pressione dei mercati inter - facebook.com facebook

Nel 2024 l’interscambio ha evidenziato un ulteriore ridimensionamento: le #esportazioni si sono attestate a 757 milioni di euro (–32,0% sull’anno precedente), a fronte di #importazioni pari a 384 milioni, con un saldo di 373 milioni di euro x.com