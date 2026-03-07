Fronte Confartigianato | Misure straordinarie per blindare l’economia

Fronte Confartigianato ha annunciato l’intenzione di adottare misure straordinarie per proteggere l’economia nel caso in cui il conflitto in Iran dovesse continuare. La proposta riguarda interventi mirati a sostenere le imprese italiane che potrebbero essere colpite da eventuali ripercussioni internazionali legate alla crisi. La richiesta viene presentata come una risposta immediata alla possibile escalation del conflitto.

Se il conflitto in Iran dovesse proseguire, servirebbero misure straordinarie per il sostegno alle imprese. In sintesi, è il pensiero del segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino Marco Pierpaoli. Ben consapevole della preoccupazione degli imprenditori, ma che al tempo stesso auspica non si generi allarmismo, onde evitare che gli investimenti si fermino. Segretario Pierpaoli, come giudica la situazione? "Gli imprenditori sono da tempo abituati a convivere con dinamiche in rapido cambiamento, costretti dunque ad affrontare scenari assai diversi da quelli che avevano pianificato. Ma gli imprenditori, per natura, hanno bisogno di certezze per poter pianificare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

