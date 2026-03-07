Friuli il drone dell’ossessione | due anni di persecuzioni alla ex dall’alto

In Friuli, un uomo di 31 anni ha perseguitato l’ex fidanzata per circa due anni, arrivando a utilizzare un drone per monitorare i suoi spostamenti. La donna ha denunciato le continue molestie, che si sono protratte nel tempo senza interruzioni. Le autorità hanno avviato un procedimento per verificare le accuse e raccogliere eventuali prove delle persecuzioni.

Per circa due anni avrebbe perseguitato l’ex fidanzata, arrivando persino a utilizzare un drone per controllarne gli spostamenti. Per questo i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti di un uomo di 31 anni, residente nell’area dell’Alto Friuli, una misura cautelare disposta dal Tribunale di Udine. Il provvedimento prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’obbligo di presentazione giornaliero alle autorità, con l’accusa di atti persecutori commessi tra il 2023 e il 2025. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo non si sarebbe mai rassegnato alla fine della relazione. Nel corso dei mesi avrebbe iniziato a tempestare l’ex compagna di messaggi insistenti, telefonate e regali indesiderati, in un crescendo di comportamenti invasivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

