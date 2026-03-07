Francia che lezione A Murrayfield una Scozia pazzesca vince e vola in testa!

Una partita intensa tra Scozia e avversari a Murrayfield si conclude con una vittoria schiacciante dei padroni di casa, che segnano 50 punti contro i 40 degli avversari. La sfida vede protagonisti Graham e Steyn con due mete ciascuno, mentre Schoeman contribuisce con un’altra marcatura. La gara si svolge davanti a un pubblico entusiasta e si conclude con la Scozia in vetta alla classifica.

Una Scozia pazzesca batte la Francia a Murrayfield e riapre la corsa al titolo del Sei Nazioni 2026. Anzi, la vittoria per 50-40 nella quarta giornata del Sei Nazioni lancia la squadra del c.t. Greg Townsend, che aggancia i Bleus al comando della classifica con 16 punti, davanti all’Irlanda, terza a quota 14. La corsa al titolo si deciderà dunque fra una settimana con Irlanda-Scozia e Francia-Inghilterra. La sblocca a Scozia al 5’: l’attacco parte dai 10 metri, con un gran break di Huw Jones si entra nei 22, la palla finisce nelle mani di Finn Russell, gli cade, ma fortunatamente all’indietro e con un guizzo l’apertura la recapita a Darcy Graham che trova l’angolo perfetto per l’inserimento che buca la difesa francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sei Nazioni, la Scozia si riscatta a Murrayfield: Inghilterra travolta 31-20Grazie a un avvio travolgente e a mezz’ora complessiva giocata in superiorità numerica, la Scozia ha sconfitto per 31-20 l’Inghilterra nella seconda...

Scozia da impazzire al Sei Nazioni: travolge la Francia e balza in testa alla classifica!Poteva essere il match che chiudeva il discorso Sei Nazioni 2026 e, invece, è stata la sfida che ha riaperto tutto, con tre squadre racchiuse in tre...

