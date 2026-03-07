fracassini e ribigini chiamate in azzurro

Due atlete umbre dell’Atletica Arcs Cus Perugia sono state chiamate in azzurro. Fracassini e Ribigini sono state convocate per rappresentare l’Italia in competizioni nazionali e internazionali. La selezione è stata comunicata ufficialmente e le atlete si preparano a gareggiare con la maglia azzurra. La loro convocazione segna un momento importante per il movimento sportivo locale.

PERUGIA - Nuova chiamata in azzurro per due atlete umbre dell’Atletica Arcs Cus Perugia: sono stati ufficializzati gli atleti italiani che parteciperanno ai Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre in programma a Cassino (Frosinone) il 14 e 15 marzo che vedrà la partecipazione di studenti-atleti provenienti da 30 paesi. I 16 convocati sono equamente divisi tra uomini (8) e donne (8). Tra le otto donne ci sono le due grifette, la neo campionessa italiana assoluta del cross corto e della staffetta Melissa Fracassini e poi Laura Ribigini. La Fracassini gareggerà nel cross corto di 3 chilometri, mentre la Ribigini sarà impegnata sui 10 chilometri del cross. 🔗 Leggi su Lanazione.it

