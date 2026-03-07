Formula 1 su Sky | come vedere on demand su Q Glass e Stream qualifiche e GP Australia

La Formula 1 trasmette il Gran Premio d’Australia e le qualifiche su Sky. Se non si può seguire l’evento in diretta, è possibile rivederlo in qualsiasi momento su Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La piattaforma permette di accedere alle registrazioni delle sessioni senza limiti di orario. Le opzioni di visione on demand sono disponibili per gli utenti abbonati ai servizi Sky.

La Formula 1 su Sky parte all'ora che vuoi tu! Se non riuscite a vedere in diretta sui canali qualifiche e Gran Premio d’Australia, nessun problema: potrete farlo on demand quando volete attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Non vi faremo perdere nemmeno un dettaglio della nuova era della Formula Le qualifiche dall'Albert Park sabato alle 6 ora italiana, il via della gara domenica alle 5. Entrambe su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Tre opzioni: vederle live, registrarle sul vostro decoder oppure vederle on demand attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Ma non finisce qui! Dalle libere alla gara, su Sky Sport 24 (canale 200) e online con il sito Skysport. 🔗 Leggi su Digital-news.it

