Forgione | Sannio Acque sarà a maggioranza pubblica interesse collettivo tutelato

La Giunta regionale ha deciso di ritirare la procedura per l’ingresso di un socio privato in Sannio Acque, confermando che la società diventerà a maggioranza pubblica. La scelta mira a tutelare l’interesse collettivo e garantire il controllo pubblico sulla gestione del servizio idrico. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato stampa ufficiale.

La Giunta regionale ha deciso il ritiro in autotutela della procedura per la selezione del socio privato per l'affidamento della grande adduzione primaria di interesse regionale. Pompilio Forgione, coordinatore sannita dell'Eic, chiarisce che questa scelta non inficia il percorso della nascente società Sannio Acque, che sarà a maggioranza pubblica. "Con Sannio Acque garantiremo pienamente l'interesse pubblico e la tutela del bene comune, come ricordato dal presidente Fico", afferma Forgione. Il coordinatore ricorda che la gara regionale per la gestione della risorsa idrica è quasi conclusa. "Il modello a maggioranza pubblica con partecipazione privata è il più efficace.