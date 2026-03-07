L’agente di Sandro Tonali è attualmente in città, mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi di un trasferimento importante per il centrocampista azzurro. Nei prossimi mesi potrebbe cambiare squadra, con un affare dall’importo considerevole. La trattativa sta assumendo una certa rilevanza e si attendono sviluppi definitivi nelle prossime settimane.

Accelerata decisiva per il futuro di Sandro Tonali: ecco dove potrebbe trasferirsi in estate il centrocampista azzurro. È l’oggetto dei desideri della Juventus per rinforzare il centrocampo a disposizione di Luciano Spalletti l’anno prossimo, ma quasi sicuramente il futuro di Sandro Tonali sarà targato ancora Premier League. Ma in un club diverso dal Newcastle, che rischia di perderlo in estate: ecco infatti quello che sta succedendo in Inghilterra in queste ultimissime ore. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, Arsenal e Manchester United sarebbero pronte a fare follie per il cartellino del 25enne di Lodi: il suo procuratore Beppe Riso avrebbe assistito addirittura al match tra Brighton e Arsenal sulle tribune del Falmer Stadium, ennesimo segnare di un’accelerata improvvisa dei Gunners. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Follie per Tonali, l’agente è in citta: affare milionario

