Una mostra ricorda il dramma degli esuli istriani che, per decenni, hanno vissuto in condizioni difficili, con i loro beni più cari racchiusi in casse di legno legate con lo spago e conservate in magazzini polverosi. Sono esposti reperti che testimoniano la grande fuga e il calvario di chi ha lasciato la propria terra in cerca di rifugio.

C’è un’Italia che per decenni è rimasta chiusa dentro casse di legno, legata con lo spago e stipata in magazzini polverosi. È l’Italia di chi ha dovuto lasciare tutto — la casa, la terra, i propri morti — per restare italiano. Quel "tutto" oggi prende corpo e voce alla Mole Vanvitelliana di Ancona dove, da oggi apre i battenti la mostra temporanea dal titolo emblematico: "Il calvario degli italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia". L’esposizione, ospitata nella Sala Vanvitelli, non è solo una collezione di reperti, ma un viaggio tattile e visivo in una delle pagine più dolorose e a lungo taciute della nostra storia nazionale. Il cuore della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Foibe, il calvario degli esuli istriani. In mostra i reperti della grande fuga

Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra "MEDIF – Mostra degli Esuli Fiumani,...

Dalla fuga dalle foibe all’accoglienza in Sicilia: Termini Imerese celebra l’abbraccio fraterno agli esuli istrianiDa Pola, Fiume e Zara verso la Sicilia per scappare dalle persecuzioni degli jugoslavi agli ordini di Tito.

Tutti gli aggiornamenti su Foibe il calvario degli esuli istriani....

Temi più discussi: Foibe, il calvario degli esuli istriani. In mostra i reperti della grande fuga; 'Calvario degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia': una mostra ad Ancona; Ancona: alla Mole Vanvitelliana la mostra sull’esodo giuliano-dalmata; Alla Mole la mostra sul Calvario degli istriani: tra masserizie originali e testimonianze.

'Calvario degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia': una mostra ad Ancona(ANSA) - ANCONA, 06 MAR - Mobili, attrezzi, oggetti personali, documenti e fotografie degli esuli giuliano-dalmati: sono le masserizie originali provenienti dal Museo nazionale Centro Raccolta Profugh ... msn.com

L'eccidio delle foibe? Un'invenzione. La vergogna degli studenti rossiIn queste ore la sinistra radicale si sta affannando per convincere il mondo che le foibe non sono mai esistite o che, comunque, non sono nulla di tutto quello che la storia finora ha raccontato. La ... ilgiornale.it

Da Trieste a Siracusa il viaggio della memoria sulle foibe e l’esodo giuliano-dalmata #Italia - facebook.com facebook

Oggi ricordiamo le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. La Farnesina e la rete diplomatica italiana nel mondo si uniscono nel segno della memoria e della pace. #GiornoDelRicordo #IoRicordo x.com