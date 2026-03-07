In Tunisia, cinque persone sono state arrestate dopo un incidente al porto che ha coinvolto una flottiglia. Le autorità hanno inoltre avanzato accuse di riciclaggio, frode e appropriazione indebita relative agli aiuti destinati alla flottiglia e alla popolazione di Gaza. I media tunisini hanno riportato i fatti e i legali hanno confermato le accuse, che però sembrano essere oggetto di dubbio.

Le accuse di “riciclaggio”, “frode” o “appropriazione indebita” degli aiuti destinati alla Flotilla o alla popolazione di Gaza, riferite dai media tunisini e confermate dai legali, si fatica a prenderle sul serio. Ma non c’è niente da ridere: dopo le botte e l’annullamento degli eventi programmati dalla Flotilla, cinque attivisti tunisini sono in carcere da venerdì 6 marzo e ci resteranno per almeno cinque giorni. Tra loro c’è Wael Naouar, molto noto fin dai tempi dell’opposizione alla dittatura di Ben Ali e oggi punto di riferimento della Global Sumud, che ha largo seguito in Tunisia. Un sesto attivista, secondo fonti locali, è ricercato. Le accuse peraltro somigliano molto a quelle rivolte ad avvocati e operatori umanitari che sostengono i migranti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla nel mirino in Tunisia, botte al porto e poi le accuse di “frode”: 5 in carcere

Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla: nel mirino le raccolte fondi e l'uso delle donazioniLe autorità tunisine hanno fermato a Tunisi almeno cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla, la campagna internazionale che sta preparando...

Leggi anche: Diverbio durante lo spritz poi l'uomo la tramortisce di botte: 52enne in carcere

Approfondimenti e contenuti su Flotilla nel mirino in Tunisia botte al....

Temi più discussi: Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla: nel mirino le raccolte fondi e l'uso delle donazioni; Nuova lite sul gemellaggio con Tel Aviv. La capogruppo dei Verdi: Vergogna; Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla | nel mirino le raccolte fondi e l' uso delle donazioni.

Indagine tunisina sulla Flotilla. Nel mirino NawarLa Flotilla non è ancora partita (sì, hanno deciso di avventurarsi nuovamente alla volta di Israele) e già ci sono i primi problemi. O meglio, finalmente qualcuno si è accorto delle irregolarità che r ... ilgiornale.it

Fermati a Tunisi 5 attivisti della Flotilla: nel mirino le raccolte fondi e l'uso delle donazioniIl fascicolo, secondo quanto riportato da fonti convergenti, ruota attorno a sospetti di frode, riciclaggio e uso improprio di fondi provenienti da donazioni ... msn.com

Parte una nuova Flotilla verso Cuba con il dream team Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Greta Thunberg ma arrivare in nave a Cuba è troppo scomodo così viaggeranno in aereo. Siamo oltre il ridicolo, più che una Flotilla è una gita a Cuba ma intanto continuano a x.com

La Global Sumud #Flotilla ha denunciato il fermo a Tunisi dell'attivista Wael Naouar e di sua moglie Jawaher Channa nell'ambito di un'indagine per riciclaggio e appropriazione indebita - facebook.com facebook