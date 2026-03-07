Firenze l’8 marzo Ménagère inaugura il nuovo brunch con un team tutto al femminile

Il 8 marzo a Firenze, nel quartiere San Lorenzo, il locale Ménagère ha aperto un nuovo servizio di brunch gestito interamente da un team femminile. La struttura si propone come uno spazio versatile, ideale per ogni occasione durante la giornata, offrendo un’ambiente accogliente e dinamico. L’inaugurazione ha attirato l’attenzione di clienti e media locali, curiosi di scoprire le novità del locale.

Firenze, 8 marzo 2026 – Nel quartiere San Lorenzo c'è un locale poliedrico perfetto per ogni momento della giornata. Infatti La Ménagère è un concept store, bistrot, caffetteria e cocktail bar per l'aperitivo o il dopo cena. C'è anche un ristorante all'interno de La Ménagère gestito dallo chef Nicholas Duonnolo che si muove tra piatti della tradizione e accenni internazionali. Un locale unico: La Ménagère nasce da un'idea della famiglia Manfredi nello storico spazio del primo negozio di casalinghi della città aperto nel 1896. E ora c'è una novità che riguarda la Ménagère, che inaugura il brunch che cambia la domenica. E non è un caso che l'inaugurazione avverrà proprio nella giornata internazionale della donna.