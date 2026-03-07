Finge di fare la spesa poi ruba cibo e vini pregiati | un bottino di oltre 150 euro

Nel fine settimana, un’utente si è introdotto in un supermercato di Arco, simulando di fare acquisti per circa 29 euro. Dopo aver attirato l’attenzione, ha sottratto cibi e vini di pregio per un valore totale di 153 euro. L’evento si è concluso con il blocco dell’individuo da parte del personale del negozio.

Momenti caotici lo scorso fine settimana in un supermercato di Arco dove una cliente, fingendo di voler fare acquisti per un totale di 29 euro, ha rubato alimenti e vini pregiati dal valore complessivo di 153 euro. Il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine del posto che l’hanno denunciata a piede libero alla Procura di Rovereto. Dopo aver pagato i prodotti nel carrello, si è diretta verso l’uscita nel tentativo di darsi alla fuga. È stata però fermata prima dal personale dell’attività che le ha chiesto di svuotare le borse. Al suo rifiuto, sono stati allertati i militari che, giunti sul posto, hanno perquisito la signora recuperando così la refurtiva. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

