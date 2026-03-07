Film Impresa 2026 premiato il compositore dorico Petrucci
Il compositore anconetano Raffaele Petrucci ha ricevuto un premio importante per la colonna sonora del film
Prestigioso riconoscimento per il compositore anconetano Raffaele Petrucci, che ha vinto il premio per la " Miglior musica originale " nell’ambito di Film Impresa 2026, iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. Petrucci ha firmato la colonna sonora di " Pane Amore e Libertà " di Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, prodotto da Guasco per Magazzini Gabrielli. Il riconoscimento, promosso da Caterina Caselli e Sugar Publishing, celebra l’eccellenza musicale applicata al racconto d’impresa e al cinema documentario e d’autore. Il premio, consegnato da Elisabetta Biganzoli di Sugar Publishing, assume un valore particolare data l’autorevolezza della giuria presieduta da Sergio Castellitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
