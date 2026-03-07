Il compositore anconetano Raffaele Petrucci ha ricevuto un premio importante per la colonna sonora del film

Prestigioso riconoscimento per il compositore anconetano Raffaele Petrucci, che ha vinto il premio per la " Miglior musica originale " nell’ambito di Film Impresa 2026, iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. Petrucci ha firmato la colonna sonora di " Pane Amore e Libertà " di Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, prodotto da Guasco per Magazzini Gabrielli. Il riconoscimento, promosso da Caterina Caselli e Sugar Publishing, celebra l’eccellenza musicale applicata al racconto d’impresa e al cinema documentario e d’autore. Il premio, consegnato da Elisabetta Biganzoli di Sugar Publishing, assume un valore particolare data l’autorevolezza della giuria presieduta da Sergio Castellitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Film Impresa 2026", premiato il compositore dorico Petrucci

